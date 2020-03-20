Лхаса, Китай, , 06:03 — REGNUM Землетрясением магнитудой 5,9 произошло в китайском Тибете, сообщает 20 марта агентство Синьхуа.

По данным Национального сейсмологического центра Китая, толчки были зафиксированы в городе Сигацзэ Тибетского автономного района около 9:33 по Пекину 20 марта. Эицентр залегал на глубине 10 км по координатам 28,63 градуса северной широты и 87,42 градуса восточной долготы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,1. Жертв и пострадавших зарегистрировано не было.

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