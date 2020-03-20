Тибетский автономный район, Китай, , 05:42 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано 20 марта в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР. Об этом сообщает Главное сейсмологическое управление Китая.

Уточняется, что подземные толчки были зафиксированы в 09:33 по местному времени неподалёку от города Шигадзе, население которого составляет около 850 тыс. человек. Эпицентр толчков залегал на глубине 10 км.

О пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущее землетрясение в китайском Тибете, магнитудой 5,1, произошло 13 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: В китайском Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,1