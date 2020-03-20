Ашхабад, 20 марта 2020, 03:41 — REGNUM Находящиеся в Стамбуле туркменские трудовые мигранты продолжают употреблять суррогатный алкоголь, пытаясь защититься от коронавирусной инфекции, передает турецкое представительство телеканала CNN.
В результате отравления поддельной водкой уже отравились 15 граждан Туркмении, а еще 60 оказались в реанимации в тяжелом состоянии.
Турецкая полиция задержала семь человек, которые подозреваются в торговле самодельными крепкими алкогольными напитками, изготовленными из некачественного спирта, который туркменские мигранты называют «Испирт».
ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на 19 марта в Турции зафиксирован 191 случай заражения коронавирусной инфекцией. Двое заразившихся COVID-19 умерли.