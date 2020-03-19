Ереван, , 23:31 — REGNUM Пожар произошёл на четвёртом этаже здания правительства Армении. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба МЧС страны.

Информация о пожаре в здании правительства поступила в 22:21 по местному времени на пульт дежурного Национального центра кризисного управления. Возгорание произошло в одной из комнат на четвёртом этаже.

На место были направлены шесть пожарно-спасательных расчетов, оперативная группа отдела организации пожаротушения и спасательных работ, опергруппа Национального центра кризисного реагирования.

По прибытии на место пожара оказалось, что горела офисная мебель. Пожар был локализован в 22:31 (21:31 мск), потушен в 22:44 (21:44 мск), пострадавших нет. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

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