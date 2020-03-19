Ташкент, , 22:48 — REGNUM Руководством Узбекистана определены задачи по предоставлению налоговых каникул и преференций по кредитной задолженности, выделению бюджетных ссуд отраслям, наиболее подверженным воздействию коронавируса. Об этом говорилось на видео-селекторном совещании по вопросам смягчения негативного воздействия коронавирусной пандемии, которое прошло сегодня под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

«К примеру, растут риски невозврата кредитов на сумму 90 миллиардов сумов в гостиничном бизнесе, в 650 миллиардов сумов в транспортно-логистической сфере, на 180 миллиардов сумов в сфере общественного питания, на 3,6 триллиона сумов на предприятиях внешней торговли. Турфирмы и гостиницы продолжают платить туристический сбор в размере 2−3 долларов в день», говорилось на совещании.

В связи с этим президентом дано указание продлить сроки погашения кредитов указанных предприятий, временно приостановить взимание туристических сборов.

Предпринимателям, вынужденным приостановить деятельность из-за пандемии, будут выделяться беспроцентные ссуды через банки. Хокимы (главы администраций) будут уполномочены предоставлять предприятиям, оказавшимся в тяжелой экономической ситуации, отсрочку по уплате местных налогов на срок до 6 месяцев.

Наряду с этим ставки налога на доходы физических лиц для индивидуальных предпринимателей и налога на пользование водными ресурсами для фермеров будут снижены на 50 процентов. При этом потери местных бюджетов будут возмещены из республиканского бюджета.

Будет объявлен мораторий на налоговые проверки до конца года, начисление пени по налоговой задолженности предприятий будет приостановлено. Никакой проверяющий орган не будет беспокоить предпринимателей.

С учетом ситуации в международной торговле поручено не применять штрафы в связи с просроченной задолженностью по экспортно-импортным операциям, увеличить пропуск продукции по «зеленым коридорам», оперативно решать проблемы, связанные с грузоперевозками.