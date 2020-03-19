Ташкент, , 22:46 — REGNUM На Министерство внутренних дел и Национальную гвардию возложена задача обеспечить контроль за соблюдением гражданами карантина в связи с пандемией коронавируса в мире.

Об этом говорилось на видео-селекторном совещании по вопросам смягчения негативного воздействия коронавирусной пандемии, которое прошло сегодня под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

В целях эффективной организации работы по вопросам смягчения негативного воздействия коронавирусной пандемии, в Узбекистане создается Антикризисный фонд в объеме 10 триллионов сумов (один доллар — 9500 сумов).