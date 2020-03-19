Ташкент, , 22:43 — REGNUM В целях эффективной организации работы по вопросам смягчения негативного воздействия коронавирусной пандемии, в Узбекистане создается Антикризисный фонд в объеме 10 триллионов сумов (один доллар — 9500 сумов), следует из указа президента Узбекистана.

Президент даны указания по направлению средств фонда в первую очередь на предотвращение распространения коронавируса, обеспечение медицинских учреждений лекарствами, средствами защиты и диагностики, своевременное финансирование карантинных расходов.

На борьбу с коронавирусом в республике привлечены почти 5,5 тысячи медицинских работников, которым поручено оказывать материальную и моральную поддержку, выплачивать надбавку в размере 120 процентов оклада.