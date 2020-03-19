Ташкент, , 22:33 — REGNUM Узбекистан на 40 дней закрывает все виды пассажирского международного транспортного сообщения, сообщает министерство транспорта Узбекистана.

«Согласно решению Республиканской специальной комиссии по предотвращению проникновения и распространения коронавируса на территории Республики Узбекистан, с 20 марта 2020 года пассажироперевозки на автобусах, автомобилях, железных дорогах и воздушном транспорте по международным направлениям будут приостановлены на 40 дней», говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что данное ограничение не распространяется на грузовые перевозки на автомобильном, воздушном, железнодорожном или речным транспортом, а также на внешнеторговые товары.