Стокгольм, , 07:48 — REGNUM 3 женщины, которые 18 марта были задержаны после полицейской операции на пароме M/S Visborg, по ходатайству прокурора были помещены под арест. Об этом 19 марта сообщило шведское издание SVT.

18 марта шведские полицейские прибыли на вызов в портовый город Нюнесхамн, расположенный недалеко от Стокгольма. Причиной вызова полицейских стало сообщение о том, что в одной из кают туристического парома M/S Visbord, находящегося в порту города, забаррикадировались три женщины вместе с ребенком.

Несколько часов спустя, по сообщению о пожаре в каюте, на место событий также были вызваны спасательно-пожарные службы. В итоге полицейским при помощи электропилы удалось попасть внутрь каюты.

Все три женщины были задержаны, о ребенке же, находившемся с ними, позаботились социальные службы. Полиция инициировала предварительное следствие по делу о грубой противоправной угрозе.

В отношении задержанных будет проведен допрос, также полицейские и эксперты проведут технический осмотр каюты, ставшей местом совершения предполагаемого правонарушения, чтобы постараться выяснить возможные причины неадекватного поведения женщины и понять, что же на самом деле произошло.