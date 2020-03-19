Нур-Султан, , 20:58 — REGNUM Мужчина, находившийся на карантине по коронавирусу, сбежал, спрыгнув со второго этажа диспансера в Казахстане. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения республики.

Отмечается, что мужчина прибыл в Казахстан из Литвы и был помещён под карантин на территории Атырауского областного противотуберкулезного диспансера. Ночью 18 марта он, рискуя жизнью, спрыгнул со второго этажа и сбежал.

Мужчина был задержан, постановлением суда ему было назначено административное взыскание в виде предупреждения. Свою вину беглец признал полностью, в настоящее время он находится под наблюдением врачей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Казахстане на карантине по коронавирусу находится в больницах и дома более 2600 человек.

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