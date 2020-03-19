Тегеран, , 20:50 — REGNUM До 62 человек возросло количество погибших от отравления метиловым спиртом в провинции Хузестан. Об этом 19 марта сообщает агентство Mehr.

По данным представителя Университета медицинских наук Ахваза, за последние сутки от отравления метанолом скончались три человека, ещё 13 были госпитализированы. Общее количество погибших от отравления метиловым спиртом на территории провинции составляет 62 человека.

На территории Ирана произошло уже несколько десятков случаев отравления метиловым спиртом. Часть погибших скончалась, предприняв попытку излечиться с помощью метилового спирта от коронавируса. О таком способе лечения отравившиеся узнали из интернета.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 27 случаях гибели людей в Иране в результате употребления поддельного алкоголя, в состав которого входил метилен.

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