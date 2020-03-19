Ужгород, Украина, 19 марта 2020, 19:14 — REGNUM В Закарпатье сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) задержали мужчину в гидрокостюме, сообщили 19 марта в пресс-службе ведомства.
Злоумышленника заметили выходящим из реки Тиса, по которой проходит граница между Украиной и Румынией. Несмотря на попытки сбежать, он был пойман.
Как позже выяснилось, задержанный оказался 29-летним жителем города Рахов. Суд признал его виновным и арестовал на десять суток.
В ГПСУ отметили, что подобные «водолазы» подвергают себя большой опасности, поскольку вода в реке холодная, а течение очень бурное.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефёдов заявил, что контрабанда медицинских масок на Украине стала популярнее контрабанды сигарет.
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