Ивано-Франковск, Украина, , 18:54 — REGNUM В Ивано-Франковской области врачи испугались пациента, который мог заразиться COVID-19, сообщил 19 марта телеканал «1+1».

По возвращении на Украину из Великобритании, мужчина почувствовал недомогание и пришёл в поликлинику.

«Я спустился в отдел скорой помощи. Стучу в комнату, оттуда вышел один врач и спросил «Что вы хотите?». Я ответил, что задыхаюсь, и у меня болит в груди. У него первый вопрос: «А вы откуда приехали?». Я ответил, что прилетел из Европы. Услышав это, работники закрыли дверь изнутри, а врач, который вышел, начал от меня убегать», — рассказал он.

Позже мужчине сделали флюорографию и госпитализировали. У него диагностировали грипп.

На вопрос журналиста, медики ответили, что не были готовы психологически к подобному событию, но помощь оказали согласно инструкциям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минздраве Украины рассказали, что число заражённых инфекцией COVID-19 увеличилось до 18 человек. Для двух человек болезнь оказалась смертельной.

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