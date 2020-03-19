Ивано-Франковск, Украина, 19 марта 2020, 18:54 — REGNUM В Ивано-Франковской области врачи испугались пациента, который мог заразиться COVID-19, сообщил 19 марта телеканал «1+1».
По возвращении на Украину из Великобритании, мужчина почувствовал недомогание и пришёл в поликлинику.
Позже мужчине сделали флюорографию и госпитализировали. У него диагностировали грипп.
На вопрос журналиста, медики ответили, что не были готовы психологически к подобному событию, но помощь оказали согласно инструкциям.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минздраве Украины рассказали, что число заражённых инфекцией COVID-19 увеличилось до 18 человек. Для двух человек болезнь оказалась смертельной.
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