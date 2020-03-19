Нижний Новгород, , 18:23 — REGNUM В отношении жительницы Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих веществ»). Об этом ИА REGNUM сообщили в Приволжском таможенном управлении.

Женщина заказала через интернет препарат «Волшебные бобы» для снижения массы тела. При получении международного отправления из Казахстана она была задержана.

По результатам исследования выяснилось, что в состав препарата входит сибутрамин — включён в список сильнодействующих веществ. Вещество применяется для лечения ожирения и применяется при комплексной поддерживающей терапии больных с избыточной массой тела. Общая масса вещества в препарате составила 8,64 г.

В управлении подчеркнули, что указанная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Татарии. В отделении почтовой связи молодой человек получил посылку из Белоруссии, после чего его сразу задержали. Препараты Danabol и Strombafort, которые были в посылке, являются сильнодействующими и внесены в соответствующий список в России. При этом они используются для роста мышечной массы.

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