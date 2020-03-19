Минск, , 18:18 — REGNUM В Белоруссии хватает защитных костюмов, масок и средств дезинфекции, однако не налажено производство респираторов. Об этом сегодня, 19 марта, на совещании в Минске по проблемам коронавируса заявил Александр Лукашенко.

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Министр здравоохранения Владимир Караник прибыл в президентский дворец с докладом и средством защиты, показав его Лукашенко. Руководитель постсоветской республики потребовал передать этот образец в правительство и поручил за неделю наладить производство респираторов, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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«Хвастаемся везде — IT-страна, а эти несчастные «намордники» не можем произвести. Чтобы за неделю правительство приняло решение, где будет производить. Не проблема станок приобрести, — сказал Лукашенко. — Негоже, что в Белоруссии их нет. Они нам пригодятся всегда».

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