Николаев, Украина, , 18:27 — REGNUM В Николаеве разъярённые пассажиры напали на водителя трамвая, который отказался нарушить ограничение по числу пассажиров в салоне трамвая, сообщило 19 марта местное издание Преступности.нет.

«Ударили несколько раз водителя, поцарапали его… Взбунтовавшийся народ, мы ограничиваем их проезд до десяти человек, а они не слушаются, становятся перед трамваем, перекрывают движение», — рассказал директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко.

Он отметил, что работники транспорта ссылаются на постановление правительства Украины, согласно которому в салоне маршрутки должно быть не более десяти пассажиров, а в салоне троллейбуса или трамвая — не более 20. Во многих случая приходится вызывать полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что на водителей и кондукторов налагают огромные штрафы в случае нарушения данного правила. В связи с накалённой обстановкой в обществе многие водители отказываются выходить на работу.