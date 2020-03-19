Ташкент, , 17:23 — REGNUM Очередное заседание Специальной республиканской комиссии по предупреждению распространения коронавируса состоялось 19 марта 2020 года в Узбекистане, сообщает Госналоговый комитет республики.

«Принято решение с 19 марта 2020 года по всей стране приостановить деятельность массажных салонов, дискотек и дискобаров, детских игровых залов», — говорится в сообщении.

Ведомство просит «бизнес-субъектов относиться с пониманием к принимаемым мерам, а населению в целях самозащиты настоятельно рекомендуем не посещать подобные заведения в период карантина».

Как передает корреспондент ИА REGNUM, на 19 марта в Узбекистане зарегистрировано 23 зараженных коронавирусом.