Киев, , 17:05 — REGNUM На Украине в городе Житомир у мужчины обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин 19 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сегодня у нас первый подтверждённый случай заболевания коронавирусом в городе Житомир. Это житомирянин, который вернулся из Австрии. 56 лет», — рассказал он.

Сухомлин добавил, что состояние заражённого нормальное.

Как сообщил начальник управления охраны здоровья Житомирской госадминистрации Николай Суслик, в больницу с пневмонией госпитализирована супружеская пара, которая общалась с женщиной, умершей от COVID-19 в городе Радомышле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевской области коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у жены заразившегося депутата Верховной рады Украины Сергея Шахова. Сам депутат утверждает, что заболел уже на Украине, а не в Европе, куда он ездил.

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