Будва, , 16:26 — REGNUM В черногорском городе Будва полиция задержала гражданку Украины, которая не соблюдала режим самоизоляции, сообщило издание Vijesti.

Женщина находилась возле дома, в котором должна была жить по приезде с Украины. Против неё была подана уголовная жалоба в связи с нарушением режима карантина.

Всего в Черногории выявили восемь человек, заразившихся инфекцией COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Милана задержала и оштрафовала гражданку Украины, которая незаконно торговала медицинскими масками возле одного из торговых центров города.

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