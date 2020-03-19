Чебоксары, , 16:15 — REGNUM В Чувашии подтверждён один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает Роспотребнадзор.

В группе«Чувашия без паники» также опубликовано сообщение о первом заболевшем коронавирусом. Детали пока неизвестны, подробности республиканские власти обещают опубликовать «в ближайшее время».

По данным на утро 19 марта, медицинское обследование в Чувашии прошли более 270 человек, под наблюдением остаются порядка 130 жителей.

Напомним, в социальной сети «ВКонтакте» создана группа «Чувашия без паники», где публикуют оперативные данные о ситуации в республики. Сообщество создано по поручению врио главы Чувашии Олега Николаева«в связи с возросшим риском распространения коронавируса в России».