Самара, , 15:55 — REGNUM Женщина получила травмы во время ДТП с машиной скорой помощи в Самаре. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла утром 18 марта в Советском районе.

Автомобиль УАЗ 3962 скорой медицинской помощи, за рулем которого находился водитель 1965 года рождения, ехал по ул. Аврора к ул. Партизанской с включёнными звуковыми и световыми сигналами.

Двигаясь на запрещающий сигнал светофора, автомобиль скорой помощи столкнулся с автомобилем ВАЗ 2131, который ехал на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пассажирка автомобиля УАЗ с травмами была доставлена в больницу.

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