Пермь, , 15:13 — REGNUM Пассажирский лайнер, следовавший из Москвы в Пермь подал сигнал тревоги, когда пролетал над территорией Кировской области, сообщает 59.RU.

В настоящее время самолёт приземлился в аэропорту «Большое Савино». В пресс-службе пермского аэропорта отметили, что все службы переведены в режим повышенной готовности.

Напомним, 3 марта в Перми экстренно приземлился самолет с пассажирами, выполнявший рейс из Новосибирска в Москву. Информация о заминировании оказалась ложной. 16 марта поступил сигнал о взравчатке на борту лайнера Москва — Пермь. информация о готовящемся теракте не подтвердилась.