Брюссель, , 15:01 — REGNUM До 1795 человек увеличилось число заразившихся коронавирусом нового типа в Бельгии. Об этом говорится в распространённом 19 марта бюллетене бельгийского минздрава.

За сутки медики выявили 309 новых случаев заражения. В течение суток скончались семь человек, общее число смертей в стране — 21.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бельгии с 16 марта введён жёсткий карантин. Закрыты учреждения и вузы, запрещены массовые мероприятия. Гражданам разрешается выходить из дома за едой и лекарствами, а также в экстренных случаях.

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