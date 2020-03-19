Брюссель, 19 марта 2020, 15:01 — REGNUM До 1795 человек увеличилось число заразившихся коронавирусом нового типа в Бельгии. Об этом говорится в распространённом 19 марта бюллетене бельгийского минздрава.
За сутки медики выявили 309 новых случаев заражения. В течение суток скончались семь человек, общее число смертей в стране — 21.
Как сообщало ИА REGNUM, в Бельгии с 16 марта введён жёсткий карантин. Закрыты учреждения и вузы, запрещены массовые мероприятия. Гражданам разрешается выходить из дома за едой и лекарствами, а также в экстренных случаях.
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