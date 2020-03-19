Самара, , 15:18 — REGNUM Жителей Самарской области, зараженных коронавирусом, планируют выписать из больницы через неделю. Об этом 19 марта сообщил журналистам министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов.

По его словам, пять человек могут быть выписаны 26−28 марта. Такое решение будут принимать после получения соответствующих анализов.

По словам Ратманова, в настоящее время никто из зараженных не находится в реанимации, поскольку у всех пациентов состояние ближе к удовлетворительному. А некоторые больные даже хорошо себя чувствуют.

Отмечается, что супруга жителя Самары, инфицированного коронавирусом, не была заражена. Это было подтверждено дважды сданными ею анализами, которые оказались отрицательными.

По словам главы ведомства, женщина проживала с мужем в одном номере во время поездки в Португалию. Кроме этого, он была с ним рядом и после возвращения в Россию.

Михаил Ратманов сделал вывод о том, что даже длительный контакт с зараженным не обязательно приведет к инфицированию.

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