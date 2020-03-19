Омск, , 14:09 — REGNUM Перед судом предстанет 52-летняя жительница Омска, обвиняемая в убийстве сожителя. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 марта в следственном управлении СКР по Омской области.

Расследование уголовного дела в отношении омички завершено. По данным следствия, в ночь с 20 на 21 декабря женщина в частном доме на улице Чкалова нанесла несколько смертельных ударов ножом 53-летнему сожителю. В ведомстве уточнили, что мужчина не реагировал на её настойчивые просьбы сделать музыку потише.

Сначала обвиняемая отрицала свою вину, заявляя о причастности к убийству якобы бывшего в их компании другого мужчины, который убежал. Однако следователи получили объективные доказательства, омичка призналась в содеянном.

Уголовное дело направлено в суд.

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