Вроцлав, Польша, , 14:00 — REGNUM Неудачей окончилась попытка сбежать из инфекционного отделения больницы у мужчины, госпитализированного во Вроцлаве с подозрением на кронавирус. Выпрыгнув из окна, он получил черепно-мозговую травму, и теперь находится в реанимации. Об этом сообщила пресс-секретарь Вроцлавской воеводской больницы имени Ю. Громковского Урсула Малецка.

«Из здания инфекционного отделения Вроцлавской больницы в среду выпрыгнул пациент, который попал в воеводскую специализированную больницу имени Ю. Громковского с подозрением на коронавирус», — приводит слова пресс-секретаря «Польское радио».

Инцидент произошёл 18 марта около 15:30 по местному времени. Медсестра, ставившая капельницу пациенту, госпитализированному с подозрением на коронавирус, была уверена, что он спит. Через некоторое время после ухода медсестры мужчина выпрыгнул в окно. Несмотря на то, что палата находилась на первом этаже, прыжок оказался неудачным. Пациент получил тяжёлую черепно-мозговую травму, и сейчас находится в реанимации.

По состоянию на 19 марта в Польше выявлено 278 заболевших в результате заражения коронавирусом COVID-19, 5 человек умерло.

Вместе с тем, по сообщению Народного института публичного здоровья (государственная организация), только за первую половину марта 2020 года в Польше заболели гриппом 370 249 человек, 14 человек умерло.