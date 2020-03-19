Тегеран, , 14:03 — REGNUM До 1284 человек увеличилось в Иране число погибших от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Об этом сообщил 19 марта представитель министерства здравоохранения страны, передаёт Al Arabiya.

Всего в стране зарегистрировано 18 407 заражений. Прежние данные были следующими: 17 361 заражённый и 1135 летальных исходов.

Руководитель центра по связям с общественностью и информации минздрава Ирана Киануш Джаханпур ранее написал в Twitter, что около 50 человек в стране заражаются вирусом каждый час, а каждые десять минут происходит смерть. Чиновник призвал людей не выходить из дома.

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