Москва, , 13:55 — REGNUM Московский гарнизонный военный суд до 24 апреля продлил срок содержания под стражей полковнику ФСБ Кириллу Черкалину, обвиняемому в получении взятки и мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

«Арест был продлён до 24 апреля 2020 года», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник отдела одного из подразделений Федеральной службы безопасности России полковник Кирилл Черкалин был задержан 25 апреля 2019 года по подозрению в получении взяток в особо крупном размере.

Вместе с ним задержаны двое его бывших подчинённых, которые ранее были уволены по компрометирующим обстоятельствам.

В мае у Черкалина было изъято 12 млрд рублей. В июле ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и ст. 290 («Получение взятки») УК РФ. В настоящее время он находится под стражей.