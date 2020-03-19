Соледар, ДНР, , 13:55 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив 117 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 19 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ выпустили в общей сложности 52 мины калибра 120 мм, 15 мин калибра 82 мм, три управляемые противотанковые ракеты, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также снайперское и крупнокалиберное стрелковое оружие. По уточнённым данным, в ходе обстрелов применялась артиллерия калибра 122 мм.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Зайцево, Доломитное, Гольмовский, Горловка (посёлок шахты имени Изотова), Крутая Балка, Спартак, Донецк (терминал аэропорта, посёлок шахты «Трудовская»), Сосновское, Ленинское, Саханка», — сказано в сообщении.

В результате миномётного обстрела поселка шахты «Трудовская» повреждения получил жилой дом, а на окраине Донецка был повреждён газопровод, котельная, спортивная площадка школы-интерната №5 и линия электропередачи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти ДНР приняли решение с 21 марта 2020 года закрыть пункты пропуска на линии разграничения с Украиной из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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