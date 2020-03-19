Самара, , 13:58 — REGNUM В Самарской области достаточный запас товаров и продуктов для обеспечения населения. Об этом 19 марта сообщил губернатор области Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.

По его словам, все товары имеются в наличии, поэтому ни в крупах, ни в консервах, ни в других продуктах недостатка нет. Дмитрий Азаров сообщил, что из-за ажиотажа, который провоцируют сами жители, работники торговых сетей просто не успевают выкладывать товар на полки.

Он также отметил, что главной проблемой является беспричинное нагнетание обстановки самими жителями, из-за этого и происходит ажиотаж. По словам сотрудников торговых сетей, поставки в магазины происходят регулярно и в необходимых объёмах, сообщил он.

Дмитрий Азаров заверил, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией постоянно контактирует с торговыми сетями и контролирует ситуацию. Поэтому он призвал жителей не поддаваться панике и не накручивать себя и своих близких.

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