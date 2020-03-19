, 13:51 — REGNUM Авария с участием школьного автобуса и грузовика произошла в Майкопском районе Адыгеи. В происшествии никто не пострадал, сообщили ИА REGNUM 19 марта в пресс-службе МВД России по республике.

ДТП произошло около 09:00 на автодороге Каменномостский — Победа. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, из-за чего машина выехала на встречную полосу и столкнулась со школьным автобусом, в салоне которого на момент аварии находились трое детей.

По данному факту ГИБДД проводит проверку. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на своей странице в Instagram сообщил, что школьников уже отвезли к родителям.

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