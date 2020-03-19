Москва, , 13:43 — REGNUM Оторвавшийся тромб стал причиной смерти пациентки с коронавирусом. Информация об этом размещена 19 марта в официальном Telegram-канале оперативного штаба по противодействию распространению инфекции.

Об этом стало известно по результатам вскрытия тела, сообщил главный патологоанатом города Москвы, доктор медицинских наук, профессор Олег Зайратьянц.

«Причиной смерти стала массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии. Несмотря на то что пациентка была госпитализирована с начинающимися признаками пневмонии и у нее при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб. На момент смерти изменений в легких не было», — сказал врач.

Он также рассказал о тяжелых сопутствующих хронических заболеваниях, которые подтвердились после обследования. Среди них сахарный диабет, цереброваскулярная болезнь, ишемическая болезнь сердца.