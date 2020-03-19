Москва, , 13:41 — REGNUM В России надо увеличивать величину штрафа за распространение информации о коронавирусе, которая не соответствует действительности. Об этом 19 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»). Так он прокомментировал новость о том, что сотрудниками полиции выявлены факты распространения не соответствующих действительности сведений о коронавирусе.

«В военное время за это расстреливали. Мы боремся всем миром с коронавирусом. Соответственно это (распространение фейков — прим. ИА REGNUM) надо приравнивать к терроризму в чистом виде. Мы будем ужесточать подобные меры. Без всякого сомнения. Надо ужесточать величину штрафа. Например, не 100 тыс. рублей, а три миллиона», — сказал Журавлёв.

Напомним, что поводом для этого разговора стала информация, опубликованная на сайте Управления МВД России по Амурской области, согласно которой в ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлены факты распространения не соответствующих действительности сведений о коронавирусе. Сотрудники МО МВД России «Свободненский» совместно с сотрудниками регионального УФСБ установили местную жительницу, причастную к распространению вышеуказанной информации.