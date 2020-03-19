Чебоксары, , 13:35 — REGNUM В Канашском районе Чувашии вынесен приговор 47-летней женщине, которую обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда своему сожителю. Она связала его скотчем и била обухом топора, сообщили ИА REGNUMв пресс-службе республиканской прокуратуры.

По данным правоохранителей, вечером 9 декабря 2019 года в ходе ссоры она связала своему сожителю руки и ноги скотчем, а затем принесла из сарая топор, обухом которого дважды ударил мужчину по голове. В момент преступления женщина была пьяна.

Суд признал жительницу Канашского района виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б, з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Ей назначено три года колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, в 2013 году в Чувашии резонанс получила гибель двухлетней девочки. Как ранее сообщало ИА REGNUM, следствием установлено, что 37-летняя женщина, которую родители попросили присмотреть за крестницей, поместила ребёнка в картонную коробку, предварительно связав ей руки колготками и заклеив скотчем рот. После этого она обвязала скотчем коробку и ушла из квартиры. Девочка задохнулась в коробке.