Ростов-на-Дону, , 13:24 — REGNUM В международном аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону) сотрудники таможни изъяли крупную партию ювелирных изделий. Украшения общей стоимостью 1,5 млн рублей найдены у пассажиров авиарейса из Стамбула. Об этом ИА REGNUM сообщили в Южном таможенном управлении 19 марта.

Супружеская пара из Ростовской области пыталась перевезти 87 ювелирных изделий. Общий вез ценного груза составил 472 грамма. Стоимость золотых украшений превысила 1,5 млн рублей. При этом оба таможенную декларацию не подавали.

В настоящее время возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». Нарушителям грозит штраф.