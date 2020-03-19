Прага, , 13:29 — REGNUM Количество подтверждённых случаев коронавируса выросло в Чехии в пять раз за сутки. Об этом сообщает 19 марта министерство здравоохранения страны.

К 18 марта в стране выявили 110 случаев заражения, но утром 19 марта заразившихся насчитывалось уже 572. Пять человек находятся в очень тяжелом и критическом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

С 19 марта люди старше 65 лет могут посещать магазины лишь в определённые часы. Для них инфекция наиболее опасна.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Чехии объявили о введении жёсткого карантина с 16 марта.

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