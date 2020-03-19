Улан-Удэ, , 13:22 — REGNUM В Бурятии задержан начальник местного отдела внутренних дел в Тункинском районе по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, дело связано со строительством автодороги «Култук-Монды»

По данным следствия, в марте 2017 года он поручил своим подчинённым приостановить работу карьера, который принадлежал местному предпринимателю, с которого строители брали песок и гравий.

«После чего через знакомого местного жителя им была организована поставка на стройку песчано-гравийной смеси с другого карьера, где ее добыча велась незаконно», — отметили в СКР.

Как полагают следователи, своеобразное «лоббирование» начальник отдела оценил в 8 млн рублей. Именно такую сумму в качестве взятки он получил с мая по июль того года. Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ и Собственной безопасности МВД по республике. В настоящее время решается вопрос о заключении задержанного под стражу.

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