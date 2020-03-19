Уфа, , 13:11 — REGNUM Бывшего преподавателя Башкирского государственного университета (БашГУ) обвиняют во взяточничестве и служебном подлоге. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 55-летняя обвиняемая получила через старосту группы 24,5 тысячи рублей от 12 студентов. За это она проставила в их зачетки оценки без фактической проверки их знаний, считают следователи.

Отмечается, что обвиняемую задержали с поличным.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мелкого взяточничества и служебного подлога.

Сообщается, что обвиняемая признала свою вину, а на ее имущество наложен арест.

В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

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