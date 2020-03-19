Екатеринбург, , 13:02 — REGNUM В Свердловской области за прошедшие сутки по горячей линии обработано 755 обращений граждан с вопросами по коронавирусу. Об этом сообщает телеграм-канал регионального правительства «СтопCOVID-19».

Всего в Свердловской области на единый телефон 112 с вопросами по коронавирусу обратилось уже более 1,2 тысячи человек, в том числе свердловчане, которые недавно вернулись из-за рубежа.

Основные вопросы граждан касаются мер ограничения, которые введены в области, а также правил карантина после возвращения из-за границы.

Отметим, что первый и единственный подтверждённый случай заболевания коронавирусом в Свердловской области выявлен после обращения на горячую линию.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Свердловской области начали подготовку волонтёров, которые окажут помощь пенсионерам в профилактике коронавируса.