Махачкала, , 13:00 — REGNUM Лавина сошла в Цунтинском районе Дагестана и перекрыла одну из местных дорог. Ведется ее расчистка, сообщили ИА REGNUM 19 марта в пресс-службе МЧС России по республике.

«Поступила информация, что в Цунтинском районе на участке дороги Мокок — Эчеда сошла лавина объемом 9 тыс. кубометров. Дорога временно перекрыта, имеется объездная дорога», — сказано в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. К расчистке дороги привлечены три человека и две единицы техники.

Отметим, что в связи с опасностью схода лавин в горах Дагестана выше 1,5 тыс. метров МЧС объявило в республике экстренное предупреждение. Действует оно до вечера 20 марта.