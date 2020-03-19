Тула, , 12:57 — REGNUM Один человек погиб в результате утечки аммиака на заводе НАК «Азот» в Новомосковске Тульской области, об этом стало известно 19 марта. Причины аварии устанавливаются.

По информации МЧС, на предприятии в результате разгерметизации трубопровода, по которому в цех подавался жидкий аммиак, произошла утечка около 400 литров. В результате погиб один человек, сообщил Интерфакс со ссылкой на МЧС.

На данный момент предприятие работает в штатном режиме, концентрация аммиака в районе ЧП находится в пределах нормы, причины аварии устанавливаются.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры, проводится проверка соблюдения требований законодательства при организации трудового и технологического процессов.