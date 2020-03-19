Горно-Алтайск, , 12:57 — REGNUM Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трёх жительниц села Чая на Алтае, подозреваемых в покушении на дачу взятки должностному лицу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

В августе 2015 года, по данным следствия, женщины познакомились с мужчиной из Бийска, который представился сотрудником полиции и пообещал помочь получить водительские права без обучения. Сельчанки согласились и отдали ему 10 тыс. рублей в качестве взятки.

Однако мнимый сотрудник обманул их. Оказалось, что он вообще не работал в правоохранительных органах, а деньги, полученные в качестве взятки, просто похитил. В 2016 году он был осуждён за мошенничество.

Жительницы села Чоя, тем временем, полностью признали свою вину и способствовали следствию. К настоящему времени расследование завершено. После получения обвинительных заключений, документы направят в суд для рассмотрения по существу.

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