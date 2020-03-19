Ишимбай, Башкирия, , 13:00 — REGNUM Пять миллионов рублей задолженности по заработной плате было погашено в Башкирии после вмешательства прокуратуры. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

По сообщению пресс-службы ведомства, ЗАО «Ишимбайская фабрика трикотажных изделий» не выплатило зарплату 178 работникам за ноябрь-декабрь 2019 года и январь текущего года. Таким образом накопилась задолженность, сумма которой составила свыше пяти миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

Отмечается, что прокурор ишимбайской межрайонной прокуратуры внес представление директору предприятия и потребовал через суд взыскать задолженность по зарплате.

Помимо этого, в отношении работодателя было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ. В результате виновный был дисквалифицирован на один год.

Сообщается, что после вмешательства прокуратуры задолженность перед работниками предприятия была полностью погашена.

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