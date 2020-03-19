Пенза, , 12:55 — REGNUM По данным областного управления Роспотребнадзора, на 18 марта 2020 года в медицинские учреждения обратились шесть пострадавших от нападения клещей, один из них ребенок. В отношении всех приняты стандартные профилактические меры.

На зараженность возбудителями ИКБ (иксодовый клещевой боррелиоз) лабораторно исследованы 5 клещей, снятых с людей, в одном из них обнаружены возбудители ИКБ.

За 2019 год на предмет зараженности исследованы 2773 экземпляра клещей: 2693 экземпляра членистоногих, снятых с людей и 80 клещей из внешней среды. 78% исследованных клещей — заражены боррелиями, иных инфекций передающихся клещами не обнаружили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области начался сезон активности клещей. Несмотря на первые укусы клещей, акарицидная обработка парков, городских лесов, скверов, бульваров и кладбищ в Нижнем Новгороде начнется по плану — в середине апреля.

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