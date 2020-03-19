Чебоксары, , 12:31 — REGNUM В Вурнарском районе Чувашии вынесен приговор в отношении бывшего директора одной из школ. Его признали виновным в превышении полномочий, свою вину подсудимый не признал, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР и республиканской прокуратуре.

Перед судом предстал бывший директор Буртасинской средней школы. Правоохранители установили, что с декабря 2016 года по декабрь 2018 года под различными предлогами он незаконно требовал деньги от шести подчинённых.

«Якобы для оплаты штрафов, установки в школе пожарной сигнализации (что было сделано за счет бюджетных средств), за покос травы, организацию и проведение научно-практической конференции», — говорят в следственном управлении, отметив, что таким образом было получено более 46 тыс. рублей.

«Вину в совершенном преступлении подсудимый не признал, ущерб не возместил», — отмечают в прокуратуре.

Суд признал его виновным в десяти эпизодах превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), назначив 30 тыс. рублей штрафа и на три года лишив его права занимать руководящие должности. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в чувашском Канаше завершено расследование уголовного дела в отношении директора одной из городских школ: следствие полагает, что в 2013—2018 годах он издавал приказы о премировании работников, а также выплате материальной помощи, требуя передать ему часть начисленных средств. По данным правоохранителей, в результате учителя передали в общей сложности более 460 тыс. рублей.