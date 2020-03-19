Джакарта, , 12:30 — REGNUM Количество пациентов, скончавшихся от коронавируса в Индонезии, увеличилось до 25 человек, сообщает информационный портал Detik.

«Общее число смертельных случаев выросло до 25», — заявил Ахмад Юрианто, глава управления по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения Индонезии, добавив, что количество случаев заражения коронавирусом в стране подскочило с 227 до 309.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Индонезии объявили о 17 погибших от коронавируса в столице Индонезии Джакарте.

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