Октябрьский, , 12:05 — REGNUM Электросварщик получил тяжёлую травму левого глаза в Башкирии. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел в городе Октябрьский с 40-летним электросварщиком ОАО «АК ОЗНА».

12 марта мужчина на участке сваривал трубопроводы и крупногабаритные узлы. В какой то момент он получил тяжёлую травму левого глаза.

В настоящее время сотрудники Гострудинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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