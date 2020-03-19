Волгоград, , 11:53 — REGNUM Крупную партию щучьей икры обнаружили полицейские в грузовике в Светлоярском районе Волгоградской области. Водитель не смог предоставить никаких документов на продукцию, сообщили 19 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские проверяли транспорт на посту ДПС «Чапурниковский» в рамках операции «Путина». В малотоннажном грузовике под управлением 25-летнего астраханца инспекторы обнаружили около 350 кг икры щуки, расфасованной в стеклянные банки. Ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих легальность и безопасность продукции, у водителя не оказалось.

Проводится проверка, икру изъяли до выяснения всех обстоятельств. Операция путина началась в регионе с 13 марта 2020 года.