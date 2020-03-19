Красноярск, , 11:48 — REGNUM Уголовные дела по факту получения взяток возбуждены в Красноярске в отношении заведующего кафедрой Сибирского государственного университета науки и технологии им. М. Ф. Решетнева. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 марта в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

В ведомстве уточнили, что фигурантом уголовных дел стал завкафедрой технической эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов.

Установлено, что с 2015-го по 2019 годы заведующий кафедрой получил от студентов взятки на сумму более 500 тысяч рублей. За это он обещал поспособствовать в поступлении на бюджетной основе в магистратуру и аспирантуру факультета гражданской авиации и таможенного дела указанного вуза. А именно, речь шла о проставлении положительной оценки за вступительные экзамены без фактической проверки знаний.

В ходе следствия обвиняемый был задержан, а затем заключён под стражу. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева — опорный вуз Красноярского края.

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