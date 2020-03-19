Нефтекамск, Башкирия, , 11:49 — REGNUM Мошенники обманули руководство фирмы при покупке медицинских масок в Башкирии. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба республиканского МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, в полицию города Нефтекамска обратился сотрудник одной из организаций города и сообщил о том, что руководство предприятия решило обеспечить своих работников средствами индивидуальной защиты, поэтому в интернете было найдено предложение о поставке медицинских масок.

Сотрудники предприятия заказали маски на одном из сайтов якобы поставщика. При этом они оплатили заказ на сумму сто тысяч рублей.

Отмечается, что заказанный товар доставлен не был, а контакты стали не доступны.

Стражи порядка установили, что сайт был запущен мошенниками.

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